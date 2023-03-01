Vive la ciudad en tranvía

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2016

Con casi 170.000 habitantes y 146.000 empleos, las ciudades de Nanterre y Rueil Malmaison son una importante zona habitable, entre los territorios más dinámicos de la Île de France. El proyecto planea extender la línea de tranvía 1 hasta el corazón de estas dos ciudades para facilitar el desplazamiento diario de los residentes y apoyar el desarrollo del territorio.

Mejor atender los distritos del suroeste de La Défense.

El tranvía conectará el barrio de Petit Nanterre con el Château de la Malmaison en unos 30 minutos pasando por el distrito universitario, el centro de Nanterre, la Place de La Boule y el centro de Rueil-Malmaison. La ampliación del tranvía 1 mejorará el acceso a muchas instalaciones situadas a lo largo del recorrido: el Hospital Max Fourestier, la Universidad, la Prefectura, los teatros Nanterre-Amandiers y André Malraux, ayuntamientos, instalaciones deportivas, etc.

Apoyar el desarrollo urbano del sector.

Proyecto de renovación urbana de Petit Nanterre, ZAC des Groues, recalificación del sector Papeteries, remodelación de la Place de La Boule, ... El tranvía formará parte de un territorio en rápida evolución. Cuando se ponga en marcha, servirá a nuevos distritos residenciales y de empleo, que actualmente se están planificando. Se presta especial atención a la articulación entre la ampliación del tranvía y estos proyectos.

Mejora del entorno de vida de los residentes y residentes locales

Además de la construcción de la infraestructura de transporte, el proyecto del tranvía contempla la renovación y reorganización de los espacios públicos a lo largo de la ruta. Su llegada permitirá así redistribuir el espacio público integrando plenamente bicicletas y peatones, reorganizar el aparcamiento y el tráfico, contribuir a la calmación del tráfico y embellecer el paisaje urbano mediante desarrollos de calidad. Esto contribuirá a la mejora del entorno de vida de los residentes locales.