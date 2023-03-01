El taller del garaje

El proyecto del Tranvía 1 requiere la construcción de un taller-garaje (o sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR)) para garantizar el almacenamiento y mantenimiento de los trenes del tranvía. Este taller-garaje estará situado en la comuna de Nanterre, al norte de la Universidad de París Nanterre, cerca del estadio Bords de Seine.

Situada al otro lado de la autopista A86, requerirá la construcción de un puente dedicado al tranvía sobre la autopista, y luego una vía de acceso a lo largo de la Avenue de la Commune de Paris. Actualmente, el terreno cuenta con un centro de ocio y actividades industriales y logísticas.