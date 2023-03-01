El taller del garaje
El proyecto del Tranvía 1 requiere la construcción de un taller-garaje (o sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR)) para garantizar el almacenamiento y mantenimiento de los trenes del tranvía. Este taller-garaje estará situado en la comuna de Nanterre, al norte de la Universidad de París Nanterre, cerca del estadio Bords de Seine.
Situada al otro lado de la autopista A86, requerirá la construcción de un puente dedicado al tranvía sobre la autopista, y luego una vía de acceso a lo largo de la Avenue de la Commune de Paris. Actualmente, el terreno cuenta con un centro de ocio y actividades industriales y logísticas.
En febrero de 2025, Île-de-France Mobilités nombró ganador del concurso de arquitectura para el Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento (SMR): un consorcio formado por LABA y Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).
El concurso de arquitectura permitió elegir entre 4 equipos de diseñadores (de una selección de 17 participantes) según varios criterios:
✔️calidad arquitectónica, urbana, ambiental y paisajística,
✔️cualidades funcionales,
✔️cumplimiento del marco regulatorio y del programa de la operación.
El proyecto ganador combina funcionalidad de infraestructuras, ecologismo y resiliencia frente al cambio climático. Constituirá un verdadero referente urbano en un territorio en plena recomposición.