Principales instalaciones en la ruta del tranvía 1

La ampliación del tranvía 1 mejorará el acceso a muchas de las principales instalaciones locales, departamentales e incluso metropolitanas de la zona.

El trazado de la extensión del tranvía 1 se encuentra cerca de lugares importantes para la calidad de vida de residentes, estudiantes y empleados. El tranvía 1 ofrecerá un servicio excelente a la zona, para mejorar el acceso a estas instalaciones: