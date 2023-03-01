Principales instalaciones en la ruta del tranvía 1
La ampliación del tranvía 1 mejorará el acceso a muchas de las principales instalaciones locales, departamentales e incluso metropolitanas de la zona.
El trazado de la extensión del tranvía 1 se encuentra cerca de lugares importantes para la calidad de vida de residentes, estudiantes y empleados. El tranvía 1 ofrecerá un servicio excelente a la zona, para mejorar el acceso a estas instalaciones:
- Escuela secundaria y instituto: Instituto de Educación Secundaria République, Instituto de Educación Secundaria Victor Hugo y Instituto de Secundaria Joliot-Curie en Nanterre, Instituto de Secundaria Malmaison en Rueil-Malmaison
- Educación superior e investigación: Université-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, institutos de formación de enfermería y de cuidado infantil, Instituto Francés de Petróleo y Nuevas Energías en Rueil-Malmaison
- Administración: prisión de Nanterre, ciudad administrativa (Prefectura, Departamento y Tribunal), centro administrativo Jean Jaurès, ayuntamientos de Rueil-Malmaison y Nanterre, etc.
- Deportes: Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, Stade des bords de Seine y Gabriel Péri en Nanterre, estadio Parc, piscina Closeaux y Liga de Tenis de Hauts-de-Seine en Rueil-Malmaison
- Cultural: Teatro Nanterre-Amandiers y Maison de la Musique en Nanterre, Teatro André Malraux, Conservatorio y Centro Cultural Grognard en Rueil-Malmaison...
- Salud: Hospital Max Fourestier (CASH) y Clinique de la Défense en Nanterre, Centro Hospitalario Departamental Stell en Rueil-Malmaison
- Espacios verdes y patrimoniales: Domaine et château de la Mamaison, parques departamentales André Malraux y el Chemin de l'île...