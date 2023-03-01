Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP)

La Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP) es una autoridad administrativa independiente cuya misión es informar a los ciudadanos y asegurar que sus puntos de vista sean considerados en el proceso de toma de decisiones. https://www.debatpublic.fr

Consulta previa

La consulta preliminar es un momento de información e intercambio con el público para presentar la oportunidad y las principales características del proyecto. Regulado por el artículo L.300-2 del Código de Urbanismo o por el artículo R121-2 del Código Medioambiental, según el contexto del proyecto, tiene como objetivo recopilar los comentarios y opiniones de todas las partes interesadas en el territorio sobre los principios y objetivos principales del proyecto. La consulta debe hacer posible: - responder a las preguntas de residentes y usuarios relacionadas con los cambios provocados por el proyecto - enriquecer el proyecto integrando las necesidades y expectativas de los interesados del proyecto lo mejor posible para construir una solución compartida. Esta fase concluye con un informe aprobado por el Consejo de Mobilités de Île-de-France, que informa sobre los intercambios y opiniones expresados durante la fase de consulta con el público. Se realizarán estudios adicionales y se presentará a la población un proyecto más preciso durante la investigación pública. Los resultados de la consulta y los estudios adicionales arrojan luz sobre las decisiones y decisiones de Île-de-France Mobilités y sus socios respecto al seguimiento que se dará al proyecto.

Declaración de utilidad pública

Una declaración de utilidad pública es un acto administrativo, emitido por decreto u orden prefectural, que reconoce la naturaleza de utilidad pública de una operación planificada por o en nombre de una entidad pública, tras haber obtenido la opinión de la población a raíz de una investigación sobre servicios públicos. Estas opiniones son examinadas por una comisión de investigación o por un comisionado investigador que formula conclusiones, favorables o desfavorables, sobre el proyecto. Esta ley es el requisito previo para una expropiación (por motivos de utilidad pública) que sería necesaria para la continuación de la operación. La declaración de utilidad pública no cubre la determinación de la compensación, que es asunto de la fase judicial.

Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP)

El Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) es el apoyo de Île-de-France Mobilités para la presentación de sus proyectos en la fase preliminar de estudio. Su aprobación por parte del Consejo de Mobilités de Île-de-France marca el inicio de la consulta preliminar con los representantes electos y la población.

Investigación pública

Como última fase de consulta pública antes de la implementación del proyecto, el propósito de la investigación pública es asegurar que el público esté informado e involucrado y que se tengan en cuenta los intereses de terceros al tomar decisiones que puedan afectar al medio ambiente. Las observaciones y propuestas recibidas durante la investigación serán consideradas por la autoridad contratante y por la autoridad competente para tomar la decisión. Código Ambiental, Artículo L123-1 La investigación pública se abre mediante una orden emitida por el prefecto, que nombra a un comisionado-investigador o a una comisión de investigación pública compuesta por varios miembros. Al final de la investigación, el comisionado investigador elabora un informe, sobre la base del cual este formula una opinión favorable o desfavorable con reservas o recomendaciones. En caso de opinión favorable, el prefecto podrá emitir un aviso de declaración de utilidad pública para la obra, lo que permitirá iniciar las operaciones. De lo contrario, esta declaración solo podrá obtenerse en forma de decreto en el Consejo de Estado.

Grand Paris Express

El proyecto Grand Paris Express consiste en construir un "metro automático regional" en la circunvalación de París. Consta de cuatro líneas. https://www.societedugrandparis.fr/

Hora punta

La hora punta es un periodo del día en el que el número de visitantes es mayor y concentrado en el tiempo (por ejemplo, de 8 a 9 a.m.). La capacidad de una línea se define en relación con las simulaciones de tráfico de la hora punta de la mañana y la hora punta de la tarde (HPS).

Île-de-France Mobilités (IDFM)

En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para todas las formas de movilidad hoy y mañana. Decide y gestiona proyectos para el desarrollo y modernización de todas las formas de transporte (tren, metro, tranvía, autobús y cable), cuya implementación confía a las empresas de transporte. También desarrolla soluciones para la movilidad como Navigo, Vianavigo o Véligo. Île-de-France Mobilités reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, responsables de infraestructuras, etc.) e invierte para mejorar el servicio que se ofrece cada día a los residentes de Île-de-France (transporte más eficiente, moderno, seguro y cómodo,... y más conectada) Île-de-France Mobilités, formada por la región de Île-de-France y los ocho departamentos de la región de Île-de-France, lleva así la visión global de la movilidad en Île-de-.

Centro de intercambio multimodal

Un intercambio multimodal es un lugar donde se conectan las redes de transporte. Su objetivo es promover las conexiones y la accesibilidad a la red de transporte.

Tren

Un conjunto de trenes es un conjunto no deformable de varios vagones (o carrocerías) acoplados entre sí.

Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento (SMR)

Es un lugar que proporciona la infraestructura necesaria para el garaje, reparaciones, limpieza y mantenimiento de los tranvías.

Tranvía

Ferrocarril eléctrico destinado al transporte urbano y suburbano de pasajeros, situado total o parcialmente en la calzada de las calles utilizadas.

Zona de desarrollo concertado (ZAC)

Una zona de desarrollo concertado es un área dentro de la cual una autoridad pública o un establecimiento público decide desarrollar y equipar terrenos con vistas a la construcción de viviendas, comercios o centros de actividad económica. Las instalaciones públicas construidas dentro del marco de la ZAC pueden ser muy diferentes (agua potable, saneamiento, carreteras, escuelas, viviendas, etc.). Uno de los principales objetivos de este procedimiento es facilitar la consulta entre las autoridades públicas y los promotores privados.