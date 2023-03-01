El coste y los actores
El coste de inversión del proyecto se estima en 430,8 millones de euros sin impuestos en las condiciones económicas de enero de 2017. Esta es una estimación en la fase preliminar de estudio, cuya precisión se estima en más o menos 10%.
Este coste de inversión incluye:
- 379,8 millones de euros para gasto en infraestructuras,
- 51 millones de euros para la compra de material rodante.
Financiación
La obra
- Consejo Departamental de Hauts de Seine (30%)
- La región de Île-de-France (49%)
- El Estado (21%)
Operaciones y material rodante
Île-de-France Mobilités
Los actores
El Consejo Departamental de Hauts de Seine y Île-de-France Mobilités son los dos propietarios del proyecto para la ampliación de la T1 Nanterre – Rueil.
Los actores locales situados en la ruta del tranvía están muy implicados en la construcción del proyecto: las ciudades de Colombes, Nanterre y Rueil-Malmaison.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, responsables de infraestructuras,...), decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todas las formas de transporte, e invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros.
El Departamento de Hauts-de-Seine
Facilitando los desplazamientos en su territorio y desarrollando infraestructuras que estimulan el desarrollo económico y mejoran la vida de sus habitantes, el Departamento de Hauts-de-Seine está cumpliendo su compromiso con la movilidad.
La región de Île-de-France
La Región es el principal financiador del desarrollo del transporte público en Île-de-France. Con casi 1.500 millones de euros invertidos cada año, trabaja a diario para mejorar la calidad de vida de los residentes de Île-de-France con una prioridad: el desarrollo del transporte de suburbio en barrio.
Autoridades locales
Los actores locales a lo largo de la ruta del tranvía están muy implicados en la construcción del proyecto.
- La ciudad de Colombe: https://www.colombes.fr/ville-de-colombes-3.html
- La ciudad de Nanterre: http://www.nanterre.fr/
- La ciudad de Rueil-Malmaison: http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/