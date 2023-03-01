Conexiones a la red de transporte
El tranvía 1 dará servicio a dos grandes centros de intercambio que conectarán a sus usuarios con el resto de la red de transporte de Île-de-France:
La nueva estación, inaugurada en 2015, recibe 75.000 pasajeros cada día. El tranvía 1 conectará con el RER A (ramal de Saint-Germain-en-Laye), el tren L (Saint-Lazare) así como con varias líneas de autobús.
- Place de la Boule
Una central importante de la red viaria, la plaza es ahora el punto de cruce de 11 líneas de autobús. Con la futura estación de metro 15 y la ampliación del tranvía 1, se pretende que se convierta en un importante nodo de la red de transporte público de Île-de-France. Más información