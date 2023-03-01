Tranvía 1, el primer tranvía de Île-de-France

El tranvía 1 es la primera línea que marca la reactivación del tranvía en Île-de-France. Entró en servicio en 1992, entre Bobigny y Saint-Denis.

Tras una primera ampliación en 2003 y una segunda en 2012, ahora está en servicio a lo largo de 17 km entre Noisy-le-Sec y Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. Esta línea es una auténtica circunvalación alrededor de París, conectada a la red de transporte público.

Actualmente se están llevando a cabo varios proyectos para extender esta línea, hacia el este y el oeste.

Una extensión hacia el este, en dirección a Fontenay-sous-Bois

La consulta para este proyecto tuvo lugar en 2008. Fue en febrero de 2014 cuando el proyecto fue declarado de utilidad pública.

Esta ampliación incluye 15 estaciones repartidas por los municipios de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) y Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Una extensión hacia el oeste: hacia Colombes

La consulta para este proyecto tuvo lugar en 2011. Fue en julio de 2015 cuando el proyecto fue declarado de utilidad pública.

Esta ampliación incluye 12 estaciones repartidas por los municipios de Asnières, Bois Colombes y Colombes. Se construirá y pondrá en servicio en dos fases:

– Fase 1: puesta en servicio hasta "Quatre routes" (Asnières)

– Fase 2: puesta en servicio hasta la estación "Petit Colombes" (anteriormente "Gabriel Péri") http://www.t1asnierescolombes.fr/

Una segunda extensión hacia el oeste: hacia Nanterre y Rueil-Malmaison

La línea continúa ahora su camino hacia Nanterre y Rueil-Malmaison. Este es el proyecto detallado en esta página web.