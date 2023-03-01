La investigación pública
Este procedimiento es un paso regulatorio previo al inicio de los trabajos y se aplica a todos los proyectos que tienen un impacto en su entorno. Su objetivo es garantizar que el público esté informado e involucrado y que se tengan en cuenta los distintos intereses en la elaboración de las decisiones. La organización de la investigación pública está confiada al Prefecto de los Hauts-de-Seine.
Se celebra en los municipios de Colombes, Nanterre y Rueil-Malmaison bajo el amparo de una comisión independiente de investigación. El levantamiento de parcelas se realiza al mismo tiempo que el levantamiento de servicios públicos. Permite determinar los propietarios de las parcelas que se van a adquirir para llevar a cabo el proyecto.
- En los registros en papel disponibles en las oficinas
- Por carta a la atención del Presidente de la Comisión de Investigación Pública en la siguiente dirección:
Mairie de Nanterre – Direction de l'infrastructure – Tour A – 7ª planta – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- En el registro de levantamientos desmaterializados: [email protected]
- Por correo electrónico a: [email protected]
- En el portal de investigación pública: tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison-enquetepublique.net
Consulta el expediente de la consulta pública aquí o:
- En los ayuntamientos de Nanterre, Rueil-Malmaison y Colombes durante el horario habitual de apertura
- En la página web dedicada de la investigación pública http://tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison.enquetepublique.net
- En la web de https://www.projets-environnement.gouv.fr/page/fiche/?q=recordsid:2019598046
Comenta el proyecto
Los miembros de la Comisión de Investigación están a su disposición para debatir el proyecto durante las siguientes sesiones:
Mairie de Nanterre
Dirección de la infraestructura – Tour A – 7ª planta – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- miércoles 18 de septiembre de 9:00 a 12:00.
- El viernes 27 de septiembre de 9:00 a 12:00.
- Jueves 10 de octubre de 14:00 a 17:00
- Viernes 18 de octubre de 14:00 a 17:00
Ayuntamiento – 88-118 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
sábado 5 de octubre de 9 a 12 h
Ayuntamiento de Rueil-Malmaison
Departamento de Planificación Urbana y Desarrollo – 1ª planta del Ayuntamiento – 13 boulevard Floch, 92500 Rueil-Malmaison
- Jueves 19 de septiembre de 14:00 a 17:00
- Lunes, 30 de septiembre de 9:00 a 12:00.
- Martes 8 de octubre de 14:00 a 17:00
- Sábado 12 de octubre de 9:00 a 12:00.
Ayuntamiento de Colombes
Departamento de Desarrollo Territorial - Departamento de Urbanismo y Desarrollo – 42 rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes
- Jueves 19 de septiembre de 9 a.m. a 12 p.m.
- El viernes 27 de septiembre de 9:00 a 12:00.
- Miércoles 9 de octubre de 9:00 a 12:00.
- El viernes 11 de octubre de 9:00 a 12:00.
Consulta los datos brutos de biodiversidad:
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/598046