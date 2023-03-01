Este procedimiento es un paso regulatorio previo al inicio de los trabajos y se aplica a todos los proyectos que tienen un impacto en su entorno. Su objetivo es garantizar que el público esté informado e involucrado y que se tengan en cuenta los distintos intereses en la elaboración de las decisiones. La organización de la investigación pública está confiada al Prefecto de los Hauts-de-Seine.

Se celebra en los municipios de Colombes, Nanterre y Rueil-Malmaison bajo el amparo de una comisión independiente de investigación. El levantamiento de parcelas se realiza al mismo tiempo que el levantamiento de servicios públicos. Permite determinar los propietarios de las parcelas que se van a adquirir para llevar a cabo el proyecto.