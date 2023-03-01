Fases previas de la consulta
Del 7 de noviembre de 2016 al 2 de enero de 2017, el proyecto para extender el tranvía 1 hasta Nanterre y Rueil-Malmaison fue objeto de una consulta preliminar.
¿Qué es una consulta?
La consulta es un momento para la información y el intercambio con el público sobre la oportunidad y características del proyecto. Île-de-France Mobilités y los socios del proyecto organizaron una consulta con residentes, usuarios del transporte público, cargos electos, asociaciones y actores económicos de la zona para:
- Recopila sus opiniones sobre los principios y objetivos principales del proyecto
- Respondiendo a sus preguntas
- Enriquecer el proyecto integrando sus necesidades y expectativas lo mejor posible para desarrollar soluciones compartidas
El garante de la consulta
Dadas las características del proyecto, Île-de-France Mobilités ha remitido el asunto a la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP). Este último recomendó que se organizara una consulta bajo el amparo de una avaladora, la señora Claude Brévan.
¿Y entonces?
La consulta con el público concluyó con la redacción de un informe sobre la consulta que recoge los intercambios y opiniones expresados durante esta fase. El aval también redactó un informe sobre la consulta. El proceso de diálogo iniciado con los actores locales y el público continuará en el centro de las próximas etapas del proyecto.
¡Encuentra aquí los resultados de la consulta preliminar!
La consulta continúa
Esta etapa de consulta continua se produce en un momento en que el proyecto ha sido objeto de estudios más detallados que tienen en cuenta las lecciones aprendidas de la consulta preliminar. La consulta debería permitir continuar el diálogo con el público sobre estos cambios en el proyecto.
A lo largo de los estudios realizados, los responsables del proyecto trabajan estrechamente con las ciudades para diseñar un proyecto que responda mejor a los retos de cada territorio.
Los objetivos de la consulta en curso:
• Presentar la evolución del proyecto desde la consulta preliminar
• Diálogo sobre los temas del proyecto y los principios de desarrollo previstos para el expediente de investigación pública
• Recopilar opiniones de los participantes para prepararse para los siguientes pasos
• Sensibilizar a los residentes durante la fase de investigación pública
Las modalidades de la consulta en curso:
Se organizan reuniones en forma de reuniones públicas, talleres de consulta y visitas de campo para permitir que los residentes y el público participen en el desarrollo del proyecto.