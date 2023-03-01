Fases previas de la consulta

Del 7 de noviembre de 2016 al 2 de enero de 2017, el proyecto para extender el tranvía 1 hasta Nanterre y Rueil-Malmaison fue objeto de una consulta preliminar.

¿Qué es una consulta?

La consulta es un momento para la información y el intercambio con el público sobre la oportunidad y características del proyecto. Île-de-France Mobilités y los socios del proyecto organizaron una consulta con residentes, usuarios del transporte público, cargos electos, asociaciones y actores económicos de la zona para:

Recopila sus opiniones sobre los principios y objetivos principales del proyecto

Respondiendo a sus preguntas

Enriquecer el proyecto integrando sus necesidades y expectativas lo mejor posible para desarrollar soluciones compartidas

El garante de la consulta

Dadas las características del proyecto, Île-de-France Mobilités ha remitido el asunto a la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP). Este último recomendó que se organizara una consulta bajo el amparo de una avaladora, la señora Claude Brévan.

¿Y entonces?

La consulta con el público concluyó con la redacción de un informe sobre la consulta que recoge los intercambios y opiniones expresados durante esta fase. El aval también redactó un informe sobre la consulta. El proceso de diálogo iniciado con los actores locales y el público continuará en el centro de las próximas etapas del proyecto.