Los proyectos de ampliación del tranvía T1

Una extensión hacia el este, en dirección a Fontenay-sous-Bois

Esta ampliación bifase incluye 21 estaciones, de las cuales 15 nuevas y 6 reurbanizadas, repartidas por los municipios de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) y Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Los trabajos han comenzado y su puesta en marcha debería tener lugar en 2026 para la primera parte (desde Bobigny-Pablo Picasso hasta la Rue de Rosny en Montreuil) y luego en el horizonte en 2029 (desde la Rue de Rosny, Montreuil hasta Val de Fontenay) para la segunda.

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/