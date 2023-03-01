Tranvía

AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

Los proyectos de ampliación del tranvía T1

Actualmente hay otros dos proyectos de ampliación en marcha para extender esta línea, hacia el este y el oeste:

Una extensión hacia el oeste, hacia Colombes 

Esta ampliación en dos fases incluye 11 nuevas estaciones y 2 estaciones reurbanizadas repartidas por los municipios de Asnières-sur-Seine, Bois Colombes y Colombes. La primera fase que conecta las estaciones "Les Courtilles" y "Asnières Quatre Routes" se puso en marcha a finales de 2019.  La segunda fase, cuyos trabajos comenzarán pronto, extenderá el tranvía 1 hasta la estación "Petit Colombes " http://www.t1asnierescolombes.fr/ 

Una extensión hacia el este, en dirección a Fontenay-sous-Bois 

Esta ampliación bifase incluye 21 estaciones, de las cuales 15 nuevas y 6 reurbanizadas, repartidas por los municipios de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) y Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Los trabajos han comenzado y su puesta en marcha debería tener lugar en 2026 para la primera parte (desde Bobigny-Pablo Picasso hasta la Rue de Rosny en Montreuil) y luego en el horizonte en 2029 (desde la Rue de Rosny, Montreuil hasta Val de Fontenay) para la segunda.

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/ 