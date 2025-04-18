AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison
Perspectivas
Actualizado el
Perspectivas para las estaciones © BluePrint / Île-de-France Mobilités:
- Intención de desarrollar el Petit Nanterre
- Intención de desarrollar la Place de la Boule en Nanterre.
- Intención de desarrollar el centro de la ciudad de Rueil-Malmaison.
- Intención de desarrollar la Avenida Maréchal Joffre en Nanterre.
- Intención de desarrollar la Avenida Joliot-Curie en Nanterre.
- Intención de desarrollo en el centro de Rueil-Malmaison.
- Intención de desarrollar la terminal de la estación Château de Malmaison.
- Intención de desarrollar la Rue Paul Doumer en Rueil-Malmaison
- Intención de desarrollar la estación de tranvía en el atrio de la estación Nanterre-Université.