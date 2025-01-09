Tranvía

AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

Reuniones informativas

Publicado el

Encuentros (2018)

PDF

Reuniones con las asociaciones del 28/11

Présentation

PDF

Reuniones con las asociaciones del 28/11

Compte-rendu

PDF

Taller Place de la Boule y avenida Joliot Curie desde 31/05

Compte-rendu

PDF

Visita al taller del Petit Nanterre del 26/05

Compte-rendu

PDF

Visita de taller T6 y T3 del 12/01

Compte-rendu

Reuniones públicas en Nanterre y Rueil-Malmaison (2016)

PDF

Reunión pública del 21/11 en Nanterre

Présentation

PDF

Reunión pública del 23/11 en Rueil-Malmaison

Présentation

PDF

Reunión pública del 12/5 en Nanterre

Présentation

PDF

Reunión Pública del 16/12 en la Universidad de Nanterre

Présentation

Reuniones temáticas (2016-2017)

PDF

Reunión de comerciantes del 30/01/2017 en Nanterre

Présentation

PDF

Encuentro El tranvía y el RD193 del 23/01/2017

Présentation

PDF

Reunión de Actores Económicos del 21/11/2016 en Rueil-Malmaison

Présentation