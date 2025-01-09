AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison
Investigación pública
Actualizado el
Declaración de Utilidad Pública (8 de octubre de 2020)
Orden - Declaración de utilidad pública de la prefectura de Hauts-de-Seine
845.5 KB
Apéndice 1 Orden - Declaración de Utilidad Pública de la Prefectura de Hauts-de-Seine
3.3 MB
Orden del Apéndice 2 - Declaración de utilidad pública de la prefectura de Hauts-de-Seine
298.9 KB
Orden del Apéndice 3 - Declaración de utilidad pública de la prefectura de Hauts-de-Seine
2.9 MB
Orden del Apéndice 4 - Declaración de utilidad pública de la prefectura de Hauts-de-Seine
14.8 MB
Orden del Apéndice 5 - Declaración de utilidad pública de la prefectura de Hauts-de-Seine
13.0 MB
Declaración del proyecto Île-de-France Mobilités (2020)
Declaración del Proyecto Île-de-France Mobilités
1.4 MB
Declaración del proyecto - Informe de Île-de-France Mobilités (5 de febrero de 2020)
1.3 MB
Declaración del Proyecto Hauts-de-Seine
290.6 KB
Informe del Comité de Investigación (26 de noviembre de 2019)
Informe
1.3 MB
Expediente de investigación pública (2019)
Guía de lectura
1.9 MB
Anexo A - Información Legal y Administrativa
2.2 MB
Prueba B - Nota explicativa
29.0 MB
Exhibición C - Plano del sitio
2.7 MB
Exposición D - Plano general de las obras
3.9 MB
Exhibición E - Obras principales
11.0 MB
Anexo F - Estimación resumida de gastos
2.3 MB
Prueba G - Estudio de Impacto 00 Preámbulo
1.9 MB
Anexo G - Estudio de Impacto 01 Resumen no técnico
28.0 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 02 Descripción del proyecto - Parte 1
16.9 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 02 Descripción del proyecto - Parte 2
26.1 MB
Anexo G - Evaluación de Impacto 03 Estado Inicial del Medio Ambiente - Parte 1
29.7 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 03 Estado Inicial del Medio Ambiente - Parte 2
31.7 MB
Anexo G - Evaluación de Impacto 03 Estado Inicial del Medio Ambiente - Parte 3
27.2 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 04 Impactos y Medidas - Parte 1
28.0 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 04 Impactos y Medidas - Parte 2
23.2 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 04 Impactos y Medidas - Parte 3
23.5 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 05 Efectos Acumulativos
3.7 MB
Ejemplo G - Estudio de impacto 06 Uso del suelo
9.3 MB
Exhibición G - Estudio de Impacto 07 Evaluación Ambiental de la PLU
5.9 MB
Ejemplo G - Estudio de Impacto 08 Infraestructura de Transporte
4.3 MB
Anexo G - Evaluación de impacto 09 Evaluación de impacto Natura 2000
4.1 MB
Prueba G - Estudio de Impacto 10 Descripción de los métodos
6.8 MB
Ejemplo G - Autores del Estudio de Impacto 11
1.3 MB
Ejemplo H - Socio-Eco
5.7 MB
Prueba I - MECDU Nanterre
11.8 MB
Prueba I - MECDU Rueil
8.9 MB
Prueba J - Apéndices - Parte 1
5.5 MB
Anexo J - Apéndices - Parte 2 - 1
23.2 MB
Anexo J - Apéndices - Parte 2 - 2
17.4 MB
Anexo J - Apéndices - Parte 2 - 3
27.5 MB
Anexo J - Apéndices - Parte 2 - 4
25.4 MB
Prueba J - Apéndices - Parte 3
24.0 MB
Prueba J - Apéndices - Parte 4
9.4 MB
Prueba J - Apéndices - Parte 5 - 1
13.6 MB
Anexo J - Apéndices - Parte 5 - 2
22.3 MB
Anexo J - Apéndices - Parte 6
10.0 MB
Prueba J - Apéndices - Parte 7
4.0 MB
Prueba J - Apéndices - Parte 8
3.0 MB
Prueba K - Dossier d'enquête parcellaire Colombes K1 Nota explicativa
2.5 MB
Prueba K - Dossier d'enquête parcellaire Colombes K2a Planes parcellaires
10.5 MB
Prueba K - Dossier d'enquête parcellaire Colombes K3a États parcellaires
1.3 MB
Anexo K - Archivo de Levantamiento de Parcelas de Nanterre Nota Explicativa K1
2.5 MB
Anexo K - Archivo de Levantamiento de Parcelas de Nanterre Planos de parcelas K2A - 1
28.2 MB
Anexo K - Archivo de Levantamiento de Parcelas de Nanterre Planos de parcelas K2A - 2
30.2 MB
Anexo K - Archivo de Levantamiento de Parcelas K2b del Archivo de Parcelas de Nanterre
9.0 MB
Anexo K - Archivo de Levantamiento de Parcelas de Nanterre Registros de parcelas K3a
4.9 MB
Anexo K - Archivo de Encuesta de Parcelas K3b Parcel States
1.7 MB
Anexo K - Expediente de levantamiento de parcelas Rueil-Malmaison Nota explicativa K1
2.5 MB
Anexo K - Expediente de Levantamiento de Parcelas Rueil-Malmaison Planos de parcelas K2A
28.9 MB
Anexo K - Archivo de levantamiento parcelario Rueil-Malmaison K3a Informes de parcelas
1.5 MB
Diagrama esquemático - parte 1,2,3 (2019)
Diagrama esquemático - Parte 1
11.7 MB
Diagrama esquemático - Parte 2
23.1 MB
Diagrama esquemático - Parte 3
14.8 MB