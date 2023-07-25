¿Puedo ir en bici en el tranvía 1?

En la red de Île-de-France, el acceso a bordo en bicicleta solo está permitido por la red ferroviaria, en horas no valle, preservando la seguridad de los pasajeros. De hecho, llevar una bicicleta en el RER o en trenes no es un derecho, sino una posibilidad que se ofrece bajo la condición de usar el tren.

A priori, como en los tranvías ya en servicio, no se permitirán bicicletas en el Tranvía 1. De hecho, un tranvía es más estrecho que un RER o un tren.

Además, la ruta del tranvía se duplica con una ruta ciclista. De hecho, para un trayecto corto, un ciclista tenderá a llegar directamente a su destino sin usar el transporte público.

El proyecto estará de acuerdo con el plan maestro de Véligo y proporcionará, cerca de cada estación, taquillas seguras o portabicicletas.