¿Cuál es el coste del proyecto y quién financia los estudios?

En esta fase de los estudios, el coste del proyecto se estima en unos 370 millones de euros. El coste de los tranvías necesarios para el proyecto se estima en esta fase en unos 37 millones de euros

Los estudios están financiados por la región de Île-de-France y el Departamento de Hauts-de-Seine. El material rodante y la operación de la línea serán financiados por Île-de-France Mobilités.