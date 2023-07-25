AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison
¿Qué ayuda está prevista para las empresas y negocios durante los trabajos?
Actualizado el
Los daños comerciales que puedan sufrir los profesionales locales en las proximidades de las obras del tranvía están destinados a ser compensados.
Para facilitar su consideración, los propietarios de proyectos pueden decidir crear un comité de liquidación amistoso cuyo propósito sea:
- centralizar e investigar reclamaciones de compensación por daños comerciales;
- emitir una opinión a los propietarios del proyecto.
Este tipo de comisión suele estar presidida por un miembro del tribunal administrativo e involucra a la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara de Oficios o los municipios correspondientes.
Se darán explicaciones precisas a todos con suficiente antelación para que los tenderos puedan organizarse (expediente que se preparará antes de empezar, etc.).