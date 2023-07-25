¿Cuáles son las etapas de este proyecto?

El Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) fue adoptado por el Consejo de Mobilités de Île-de-France el 13 de julio de 2016. La consulta recomendada con el garante tuvo lugar del 7 de noviembre de 2016 al 2 de enero de 2017. Esta consulta con el público concluyó con la redacción de un informe sobre la consulta que recogía los intercambios y opiniones expresados durante esta fase. El aval también redactó un informe sobre la consulta.

Los estudios continuaron basándose en las lecciones aprendidas de la consulta. En 2019, el proyecto se presentó de nuevo al público como parte de un procedimiento de investigación de interés público, del 18 de septiembre al 18 de octubre.