¿Qué servicios estarán disponibles en los resorts?

Las estaciones estarán equipadas con mobiliario urbano moderno y cómodo que se elegirá en las fases posteriores. Se instalarán máquinas expendedoras de billetes en cada estación, así como equipos dinámicos de información para pasajeros que especificarán el tiempo de espera.

Las estaciones y sus accesos estarán diseñados para ser completamente seguros para los peatones: pasos de peatones seguros, señalización, mobiliario urbano, etc. Además, la inserción de un tranvía permite calmar el tráfico de coches, lo que reforzará la seguridad de los peatones.