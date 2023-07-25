¿Cuál es una consulta recomendada con un aval?

La consulta sobre el proyecto de ampliación del tranvía 1 se lleva a cabo bajo el amparo de un aval desde el 7 de noviembre de 2016 hasta el 12 de enero de 2017.

Para un proyecto cuyo coste supera los 300 millones de euros (artículo 121-9 del Código Ambiental), es obligatorio remitir a la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP). Por ello, Île-de-France Mobilités ha enviado al CNDP un archivo con los objetivos y características principales del proyecto, así como los aspectos socioeconómicos, el coste estimado y la identificación de los impactos significativos del proyecto en el medio ambiente o en la planificación del uso del suelo. El CNDP decidió no organizar un debate público, pero recomendó la organización de una consulta con un aval. Por decisión del 31 de agosto de 2016, la Sra. Claude Brevan fue nombrada aval por el CNDP.

En términos generales, un aval es responsable de garantizar la sinceridad y el buen desarrollo de una consulta. Externamente a los interesados, su propósito es crear un clima de confianza entre ellos, los líderes del proyecto y el público, para facilitar la conducción del proceso de consulta. Su función es garantizar que se den seguimiento a las recomendaciones del CNDP sobre las modalidades de consulta.