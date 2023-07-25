¿Qué desarrollos están previstos a lo largo de la ruta: aceras, carriles bici, plantaciones?

La inserción de un tranvía es una oportunidad para replantear el reparto de espacio entre el tranvía, los coches, las bicicletas y los peatones. Esta será una oportunidad para una renovación de fachada a fachada a lo largo de todo el recorrido. Este tratamiento permite una remodelación que mejora el uso de los espacios y su aspecto cualitativo.

Estos desarrollos se diseñarán en conjunto con proyectos urbanos. Se buscará una identidad y coherencia de los desarrollos a lo largo de la ruta, pero se tendrán en cuenta las especificidades locales en asociación con las ciudades implicadas.

Se dará más espacio para el desplazamiento peatonal y ciclista, mientras se mantendrá muy atento a las condiciones del tráfico vial. También se prestará especial atención a los árboles y al paisajismo.