Cierres nocturnos de la autopista A6 y la N104 (junio-julio 2020)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Lanzamiento e instalación del puente Évry-Courcouronnes, que permitirá que el tranvía T12 cruce la autopista.

> ¿Cuándo se llevarán a cabo los cierres?

– Del lunes 8 al viernes 12 de junio, la salida 34 (hacia el centro de Évry) del interior de la N104 permanecerá cerrada por la noche. Planea tomar la salida 35 (hacia Évry-Bois Sauvage).

– Del lunes 15 de junio al viernes 10 de julio, la autopista A6 y la N104 estarán cerradas por la noche en el emplazamiento del tranvía T12 en Évry-Courcouronnes.

Los cierres solo se realizarán durante la semana, excluyendo festivos, desde el lunes por la tarde hasta la mañana del viernes, de 21:30 a 5:00.

> ¿Qué cambia esto?

Se planifican rutas de desvío a través de la RN7. Se recomienda una ruta alternativa a través de las carreteras departamentales D26 y D31 (véanse los mapas en la parte trasera).

Actualización del 17 de junio: Estos cierres los lleva a cabo el Departamento de Carreteras de Île-de-France, la única entidad autorizada para realizar cierres de carreteras. Para un cierre total a las 21:30, algunas carreteras deben cerrar a partir de las 20:00. De manera similar, para que sean efectivos a las 5 a.m., algunas reaperturas tienen lugar tan pronto como a las 3:30 a.m.