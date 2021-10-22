Descubre el proyecto
El tranvía T12 conectará Massy con Évry-Courcouronnes. Sus 16 estaciones darán servicio a 12 ciudades y a múltiples proyectos urbanos.
El tranvía-tren T12 de un vistazo
Una respuesta adaptada a las necesidades del territorio
- Una mejora en el servicio local para los 12 municipios de Essonne atendió a: Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis y Évry-Courcouronnes.
- Mejor acceso a centros de empleo actuales y futuros y a los numerosos proyectos de desarrollo regional (vivienda, centros de actividades o ocio, etc.).
Un tranvía como ningún otro
El tranvía-tren T12 podrá circular tanto por las vías de la red ferroviaria nacional entre Massy y Épinay-sur-Orge como por las vías del tranvía en zonas urbanas entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes. Esto se llama "tranvía-tren". Cuando entre en servicio, reemplazará al RER C entre las estaciones Massy y Petit Vaux
- Ecológico, suministro eléctrico y ecologismo de parte de las vías
- Movilidad blanda , desarrollo de rutas seguras para peatones y bicicletas
- Servicio proporcionado los 7 días de la semana
- 100% accesible , trenes y estaciones equipados para todos
- Trenes cómodos con aire acondicionado con 500 asientos, incluyendo más de 190 asientos
Un tranvía de fácil acceso
Instalaciones más cómodas para bicicletas y peatones
A lo largo del recorrido, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, se crearán carriles blandos: ciclistas y peatones podrán circular con total seguridad. En cada estación se instalará equipamiento para la recepción de bicicletas. En Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon (estación Amédée Gordini), el desarrollo se completará con taquillas seguras para bicicletas.
De este modo, todos podrán continuar su viaje en tranvía, a pie o en bicicleta en buenas condiciones.
Un medio de transporte 100% accesible
Los andenes de la estación y los tranvías T12 estarán a la misma altura, lo que hará que el tranvía sea accesible para todos. Las estaciones situadas entre Massy – Palaiseau y Petit Vaux, así como la estación elevada Parc du Château en Morsang-sur-Orge, estarán equipadas con ascensores para facilitar el acceso a los andenes.
En cuanto a las otras estaciones, estarán situadas a nivel de calle para facilitar la entrada y salida. Los anuncios visuales y sonoros informarán a todos los usuarios.
Un entorno de vida embellecido
Paisajismo
El paisajismo realizado en torno al proyecto del tranvía-tren T12 tiene como objetivo crear un cinturón verde a lo largo de toda la parte urbana de la ruta. El andén del tranvía T12 estará principalmente plantado con sedum o césped. El sedum, de bajo mantenimiento, se utilizará en zonas inaccesibles para peatones, mientras que el césped se utilizará en el resto del andén.
Desarrollo urbano
El trabajo en el tranvía-tren T12 también permitirá la reorganización de ciertos cruces, la instalación de mobiliario urbano moderno y la instalación de nuevas superficies viales viales. Por ejemplo, la rotonda del Tratado de Roma en Évry-Courcouronnes se transformará en un cruce semáforo para permitir un tráfico más tranquilo.
Un modo de transporte silencioso y de bajas emisiones
El tranvía-tren T12 es un medio de transporte de bajo ruido, tanto en interiores como en exteriores. No emitirá gases de efecto invernadero ni partículas.