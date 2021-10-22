Descubre el proyecto

Instalaciones más cómodas para bicicletas y peatones



A lo largo del recorrido, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, se crearán carriles blandos: ciclistas y peatones podrán circular con total seguridad. En cada estación se instalará equipamiento para la recepción de bicicletas. En Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon (estación Amédée Gordini), el desarrollo se completará con taquillas seguras para bicicletas.

De este modo, todos podrán continuar su viaje en tranvía, a pie o en bicicleta en buenas condiciones.

Un medio de transporte 100% accesible



Los andenes de la estación y los tranvías T12 estarán a la misma altura, lo que hará que el tranvía sea accesible para todos. Las estaciones situadas entre Massy – Palaiseau y Petit Vaux, así como la estación elevada Parc du Château en Morsang-sur-Orge, estarán equipadas con ascensores para facilitar el acceso a los andenes.

En cuanto a las otras estaciones, estarán situadas a nivel de calle para facilitar la entrada y salida. Los anuncios visuales y sonoros informarán a todos los usuarios.