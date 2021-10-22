Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Infórmate sobre el trabajo

Comprensión de la obra

Fase 1: Trabajo de redirección de red y trabajo preparatorio

  • Obras de concesión

Dirigidos por los concesionarios de las redes de electricidad, agua, alcantarillado, gas y telecomunicaciones, el objetivo es trasladar las redes ubicadas en el emplazamiento del futuro andén del tranvía y sus estaciones. Esto permitirá no solo la instalación de raíles, estaciones y cables, sino también circuitos eléctricos, y garantizará el acceso y mantenimiento de las redes sin interrumpir la circulación del tranvía-tren T12.

  • Trabajo preparatorio

Otros trabajos llamados "preparatorios" también son obligatorios antes de comenzar las obras de infraestructura: adquisición de terrenos, demolición de edificios, desbroza, mejoras temporales de carreteras, instalación de semáforos temporales en ciertos sectores. Los responsables del proyecto son responsables de su implementación.

Ruta de la T12 en Grigny

Fase 2: Obras de infraestructuras

Incluye todas las obras necesarias para la construcción de la línea de tranvía y el desarrollo urbano:

  • adaptación de las vías y estaciones del RER C entre Massy y Petit Vaux al paso del tranvía T12;
  • la construcción del andén y el sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes;
  • la construcción de puentes que permitían el paso del tranvía-tren T12;
  • Trazado de la vía férrea: los raíles se colocarán sobre el andén;
  • la instalación de líneas de contacto aéreas que suministrarán electricidad al tranvía-tren T12;
  • Distribución y equipamiento de las estaciones: se instalarán dispensadores de billetes de transporte y equipos (pantallas de información para pasajeros, bancos, contenedores) en las estaciones;
  • la plantación de árboles y otra vegetación alrededor del andén;
  • desarrollos urbanos.

Las obras de infraestructura también incluyen la creación del taller-garaje situado en Massy y Palaiseau.

Taller-garaje Massy-Palaiseau finalizado ©SNCF

Fase nº 3: Pruebas y ensayos técnicos

El primer paso es "energizar" las líneas de contacto aéreas (LAC) que suministrarán a los tranvías una corriente continua de 750 voltios. Luego, para probar la infraestructura del tranvía-tren T12, pruebas estáticas y dinámicas permiten verificar que todos los elementos técnicos funcionan y que el rendimiento es el esperado. Los trenes circularán sin pasajeros deteniéndose en las estaciones y se probarán el suministro eléctrico, el aumento de velocidad y los dispositivos de frenado. Durante esta etapa, los trenes circularán a una velocidad media de 20 km/h.

Durante el ensayo en seco, el tráfico se realiza en condiciones reales de funcionamiento (pero sin pasajeros) para garantizar el correcto funcionamiento de la línea y su seguridad. Esto también ayudará a formar a los nuevos conductores.

Un repaso a la instalación del paso subterráneo en la nueva estación de Champlan

Para poder ver este vídeo, debe

Dos agentes locales están a su disposición para responder a sus preguntas.

Patrice y Gimmy están de servicio en varios puntos a lo largo de la ruta y hacen rondas por las distintas obras. También puedes escribirles o llamarles, ¡no dudes!