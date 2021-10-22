Infórmate sobre el trabajo

Fase 1: Trabajo de redirección de red y trabajo preparatorio

Obras de concesión

Dirigidos por los concesionarios de las redes de electricidad, agua, alcantarillado, gas y telecomunicaciones, el objetivo es trasladar las redes ubicadas en el emplazamiento del futuro andén del tranvía y sus estaciones. Esto permitirá no solo la instalación de raíles, estaciones y cables, sino también circuitos eléctricos, y garantizará el acceso y mantenimiento de las redes sin interrumpir la circulación del tranvía-tren T12.

Trabajo preparatorio

Otros trabajos llamados "preparatorios" también son obligatorios antes de comenzar las obras de infraestructura: adquisición de terrenos, demolición de edificios, desbroza, mejoras temporales de carreteras, instalación de semáforos temporales en ciertos sectores. Los responsables del proyecto son responsables de su implementación.