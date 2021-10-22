Infórmate sobre el trabajo
Comprensión de la obra
Fase 1: Trabajo de redirección de red y trabajo preparatorio
- Obras de concesión
Dirigidos por los concesionarios de las redes de electricidad, agua, alcantarillado, gas y telecomunicaciones, el objetivo es trasladar las redes ubicadas en el emplazamiento del futuro andén del tranvía y sus estaciones. Esto permitirá no solo la instalación de raíles, estaciones y cables, sino también circuitos eléctricos, y garantizará el acceso y mantenimiento de las redes sin interrumpir la circulación del tranvía-tren T12.
- Trabajo preparatorio
Otros trabajos llamados "preparatorios" también son obligatorios antes de comenzar las obras de infraestructura: adquisición de terrenos, demolición de edificios, desbroza, mejoras temporales de carreteras, instalación de semáforos temporales en ciertos sectores. Los responsables del proyecto son responsables de su implementación.
Fase 2: Obras de infraestructuras
Incluye todas las obras necesarias para la construcción de la línea de tranvía y el desarrollo urbano:
- adaptación de las vías y estaciones del RER C entre Massy y Petit Vaux al paso del tranvía T12;
- la construcción del andén y el sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes;
- la construcción de puentes que permitían el paso del tranvía-tren T12;
- Trazado de la vía férrea: los raíles se colocarán sobre el andén;
- la instalación de líneas de contacto aéreas que suministrarán electricidad al tranvía-tren T12;
- Distribución y equipamiento de las estaciones: se instalarán dispensadores de billetes de transporte y equipos (pantallas de información para pasajeros, bancos, contenedores) en las estaciones;
- la plantación de árboles y otra vegetación alrededor del andén;
- desarrollos urbanos.
Las obras de infraestructura también incluyen la creación del taller-garaje situado en Massy y Palaiseau.
Fase nº 3: Pruebas y ensayos técnicos
El primer paso es "energizar" las líneas de contacto aéreas (LAC) que suministrarán a los tranvías una corriente continua de 750 voltios. Luego, para probar la infraestructura del tranvía-tren T12, pruebas estáticas y dinámicas permiten verificar que todos los elementos técnicos funcionan y que el rendimiento es el esperado. Los trenes circularán sin pasajeros deteniéndose en las estaciones y se probarán el suministro eléctrico, el aumento de velocidad y los dispositivos de frenado. Durante esta etapa, los trenes circularán a una velocidad media de 20 km/h.
Durante el ensayo en seco, el tráfico se realiza en condiciones reales de funcionamiento (pero sin pasajeros) para garantizar el correcto funcionamiento de la línea y su seguridad. Esto también ayudará a formar a los nuevos conductores.
Un repaso a la instalación del paso subterráneo en la nueva estación de Champlan
Dos agentes locales están a su disposición para responder a sus preguntas.
Patrice y Gimmy están de servicio en varios puntos a lo largo de la ruta y hacen rondas por las distintas obras. También puedes escribirles o llamarles, ¡no dudes!
- Patrice:
Correo: [email protected]
Teléfono: 06 47 07 97 34