¿Cómo funcionan los juicios?

Pruebas estáticas

Antes de ponerse en marcha, el tranvía-tren se revisa para asegurarse de que cumple con los estándares de seguridad y calidad requeridos. Se realizan pruebas estáticas para probar sistemas como frenos, electricidad, puertas y asientos, etc. También se comprueba la conformidad de la infraestructura (raíles, estructuras de ingeniería, señalización, agujas).

Pruebas dinámicas

Una vez completadas las pruebas estáticas, pueden realizarse las pruebas dinámicas. Permiten validar la circulación de los trenes y el correcto funcionamiento del equipo cuando pasa el tranvía-tren. Sistema de frenos para tranvías-trenes, integración en las estaciones, funcionamiento de la señalización ligera, etc. Se realiza un conjunto completo de pruebas para garantizar la seguridad y la comodidad de la circulación. Estas pruebas se están realizando de forma gradual con una fase inicial de tráfico a baja velocidad y solo en ciertas partes de la línea, seguida de un aumento gradual de la velocidad.

La prueba

Una vez superadas todas las pruebas en marcha, comienza la prueba en general. Este es un ensayo general antes de la puesta en marcha comercial prevista para finales de año. Todos los trenes se ponen en condiciones reales de tráfico, con pruebas de situaciones interrumpidas para anticipar todas las situaciones, deteniéndose en cada estación, pero siempre sin pasajeros a bordo.