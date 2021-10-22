Director de publicación: Laurent PROBST, Director General

Director editorial: Arnaud CROLAIS, Director de Infraestructuras

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 París

Teléfono: 01-47-53-28-00

Correo: [email protected]

Desarrollo web

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CAPGEMINI

SAS con un capital de 7.296.894 €

145-151 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Diseño y producción del sitio web

Diseño:

Sennse

39, rue du Général Foy

75008 París

Tel. +33 1 55 78 80 80

Sitio: www.sennse.fr

Conclusión:

Strateact

91, avenue de la République

75011 París

Teléfono: 01 70 95 70 72

Sitio: www.strateact.fr

Alojamiento

Servicios gestionados de ATOS

Edificio River West

80 Quai Voltaire

95877 Bezons

Sitio: www.atos.net

Créditos fotográficos e iconográficos

Île-de-France Mobilités para el Syndicat des Transports d'Île-de-France

Renaud Marion para las fotografías

Lavigne & Chéron Architects, Vectuel y Atelier Air para la perspectiva

Acceso al sitio

El acceso y uso del sitio están reservados para uso estrictamente personal. Aceptas no utilizar este sitio ni la información o datos contenidos en él para fines comerciales, políticos, publicitarios o cualquier forma de solicitud comercial, incluyendo el envío de correos electrónicos no solicitados.

Disponibilidad del sitio

El sitio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salvo en casos de fuerza mayor o eventos fuera del control del Syndicat des Transports d'Île-de-France. Sin embargo, una interrupción por mantenimiento técnico necesaria para el correcto funcionamiento del sitio y el equipo relacionado, o por cualquier otra razón, puede ser decidida por el Syndicat des Transports d'Île-de-France.

El Syndicat des Transports d'Île-de-France se reserva el derecho de suspender, interrumpir o limitar, sin previo aviso, el acceso a todo o parte del Sitio, en particular para operaciones de mantenimiento y actualización.

El Syndicat des Transports d'Île-de-France también se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de realizar mejoras y/o modificaciones en el Sitio.

Derechos de propiedad intelectual

Todos los textos, gráficos, diseños, iconos, fotografías, planos, logotipos, vídeos, sonidos, marcas registradas, textos (...) y, en general, todos los elementos que conforman el Sitio y el propio Sitio están protegidos por las leyes vigentes bajo el título de propiedad intelectual.

El Syndicat des Transports d'Île-de-France es titular de estos derechos o ha adquirido los derechos necesarios para operarlos. Se reservan todos los derechos de uso, incluidos los documentos descargables.

Todos estos elementos que componen el Sitio y el propio Sitio no pueden ser objeto de ninguna representación o reproducción, total o parcialmente, en ningún medio, sin la autorización expresa previa y escrita del Syndicat des Transports d'Île-de-France.

El incumplimiento de esta obligación constituye un acto de falsificación que puede conllevar la responsabilidad civil o penal de su autor. El Syndicat des Transports d'Île-de-France se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que haya cometido actos de falsificación.

Para solicitar permiso, por favor contacte con [email protected]

Política

Los datos personales recogidos en este sitio están destinados al Syndicat des Transports d'Île-de-France para enviarte, si eres suscriptor, el boletín sobre transporte y movilidad en Île-de-France, así como sobre las misiones del Syndicat des Transports d'Île-de-France. No se transfiere información personal a terceros.

De acuerdo con la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978, tiene derecho a acceder y modificar sus datos personales y, cuando corresponda, a la rectificación. Si desea ejercer este derecho, simplemente contáctenos por correo electrónico en [email protected]. Para darse de baja del boletín, puedes utilizar el enlace integrado de baja de suscripción.

Más información en la web de Île-de-France Mobilités.

Responsabilidades

Este sitio y los datos que aparecen en este sitio se proporcionan únicamente con fines informativos de billetes, son no contractuales y no pueden asumir la responsabilidad del Syndicat des Transports d'Île-de-France.

El Syndicat des Transports d'Île-de-France no puede ser considerado responsable:

Por daños de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del uso del Sitio y, en particular, cualquier pérdida operativa, financiera o comercial, pérdida de programas y/o datos, en particular en el sistema de información del Usuario del Sitio;

Por daños de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del contenido y/o uso de sitios web vinculados al sitio web o a los que los usuarios puedan tener acceso a través del mismo;

En caso de fallos atribuibles a software de terceros, esté o no incorporado o implementado desde el sitio;

En caso de que sea total o parcialmente imposible acceder al Sitio y a su contenido;

En caso de omisiones y/o errores que puedan contenerse en el Sitio.

Cualquier decisión que pueda tomar un usuario a la luz de los datos contenidos en el Sitio será responsabilidad exclusiva de esa persona.

Usuarios

El usuario de este sitio web es responsable de cualquier daño, material o inmaterial, directo o indirecto, causado a sí mismo, a terceros y/o a su equipo como resultado de su conexión, uso o explotación del propio sitio web y/o de cualquiera de sus elementos, independientemente de la causa y lugar de ocurrencia de dicho daño.

El Usuario garantiza al Syndicat des Transports d'Île-de-France contra las consecuencias de cualquier reclamación o acción a la que pueda estar sujeto como consecuencia y renuncia a cualquier recurso contra él por ello y/o en caso de procedimientos iniciados por un tercero en su contra.

Hipervínculos

El Syndicat des Transports d'Île-de-France autoriza a cualquier sitio web o medio a establecer un enlace hipertextual a la página principal de su sitio web, salvo aquellos que difundan contenido de naturaleza controvertida, pornográfica y xenófoba, contraria a la decencia o a la buena moral.

El enlace debe indicar claramente la naturaleza del contenido y la dirección exacta de la página.

Está prohibido el uso de enlaces al Sitio con fines comerciales y publicitarios.

El Syndicat des Transports d'Île-de-France se reserva el derecho de responsabilizar a cualquier autor de un hipervínculo que:

No ha solicitado su autorización previa ni ha anulado su negativa a establecer un enlace a una página distinta a la página principal del sitio;

No ha respetado los derechos de propiedad intelectual relacionados con los elementos del Sitio;

No se identificó claramente la naturaleza del contenido ni la dirección exacta de la página (fuente y destino) para evitar confusiones en la mente de los usuarios de Internet.

Cualquier información accesible a través de uno de los enlaces de hipertexto a otros sitios u otras fuentes de Internet no está bajo el control del Syndicat des Transports d'Île-de-France, que declina toda responsabilidad por su contenido.

Para solicitar permiso, por favor contacte con [email protected]

Galletas

Cuando visitas el sitio, se colocan cookies en tu ordenador, teléfono móvil o tableta.

Configurar una galleta

Una cookie es un archivo de texto que se coloca en tu ordenador cuando visitas un sitio o ves un anuncio. Su propósito es recopilar información relacionada con tu navegación y enviarte servicios adaptados a tu dispositivo (ordenador, móvil o tablet). Las cookies las gestiona tu navegador de internet. Puedes objetar el almacenamiento de cookies configurando tu navegador en consecuencia. Las únicas cookies que utiliza el sitio son aquellas destinadas a medir audiencia y no recopilan datos personales. Esta información facilitará tu orientación durante tus próximas visitas. Se despliegan herramientas de medición de audiencia para obtener información sobre la navegación de los visitantes. En particular, permiten entender cómo llegan los usuarios a un sitio y reconstruir su recorrido. Los datos generados por las cookies son transmitidos y almacenados por el proveedor de medición de audiencia AT Internet. El proveedor de medición de audiencia puede comunicar estos datos a terceros en caso de una obligación legal o cuando estos terceros procesan estos datos en su nombre. Para más información sobre este servicio: www.atinternet.com

Configurar tu navegador web

Puedes elegir desactivar estas cookies en cualquier momento. Tu navegador también puede configurarse para notificarte sobre las cookies que se colocan en tu ordenador y pedirte que las aceptes o no. Puedes aceptar o rechazar cookies caso por caso o rechazarlas de forma sistemática. Te recordamos que la configuración probablemente modificará tus condiciones de acceso a nuestro contenido y servicios que requieren el uso de cookies. Si tu navegador está configurado para rechazar todas las cookies, no podrás aprovechar algunos de nuestros servicios. Para gestionar las cookies lo más fielmente posible a sus expectativas, le invitamos a configurar su navegador teniendo en cuenta el propósito de las cookies.

Internet Explorer

En Internet Explorer, haz clic en el botón Herramientas y luego en Opciones de Internet. En la pestaña General, en Historial de navegación, haz clic en Configuración. Haz clic en el botón Ver archivos.

Firefox

Ve a la pestaña de Herramientas del navegador, luego selecciona el menú Opciones en la ventana que aparece, selecciona Privacidad y haz clic en Mostrar Cookies

Safari

En tu navegador: Elige el menú Editar > Preferencias. Haz clic en Seguridad. Haz clic en Mostrar cookies

Google Chrome

Haz clic en el icono del menú de herramientas. Selecciona opciones. Haz clic en la pestaña Opciones Avanzadas y ve a la sección de Privacidad. Haz clic en el botón Mostrar Galletas.

Arista

En Microsoft Edge, ve a Más... > Ajustes. Selecciona Mostrar ajustes avanzados. En Privacidad y Servicios> Cookies, selecciona la opción que mejor se adapte a ti

Derecho aplicable

Este aviso legal, el Sitio, así como su contenido y cualquier consecuencia de su uso, disponibilidad o indisponibilidad están regulados por la legislación francesa.

El uso del Sitio implica el acuerdo expreso del usuario con la aplicación de esta cláusula.