Obras en el aparcamiento del condominio ÉRABLE 2 en Viry-Chatillon (enero-febrero 2020)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Las fases 1 y 2 ya han permitido la demolición de los palcos situados en el aparcamiento del condominio ÉRABLE 2 y la construcción de la primera parte del nuevo aparcamiento, es decir, 48 plazas.

Los trabajos de la Fase 3 consisten en la remodelación de los aparcamientos de los copropietarios de los edificios del complejo inmobiliario ÉRABLE 2 (obra votada en la junta general de copropietarios el 13 de junio de 2019).

> ¿Cuáles son las etapas del trabajo?

– Reubicación de vehículos aparcados en el aparcamiento del condominio a los nuevos espacios creados en enero de 2020.

– Construcción de una segunda parte del nuevo aparcamiento.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Fase 3: dos meses a partir de enero de 2020.

> ¿Qué cambia esto?

Durante la duración de las obras de remodelación del aparcamiento, se mantendrán todas las plazas de aparcamiento para los habitantes. La otra mitad del aparcamiento permanecerá accesible durante toda esta fase, manteniéndose el acceso, en el lado de la rue du Docteur Roux. El trabajo no tendrá impacto en el tráfico de coches.

> ¿Cuál será el siguiente paso en el trabajo?

La última fase de la construcción del nuevo aparcamiento será objeto de una actualización específica de trabajo.