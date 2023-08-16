Trabajos en el RD445 en Viry-Chatillon (2020 – 2021)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

El trabajo se llevará a cabo en el RD445, en cinco fases:

– fase 1: finalización del andén del tranvía y obras viales (creación de una carretera temporal y un giro a la izquierda) en la mediana central de la RD445;

– fase 2: realizar trabajos en andenes y colocar las vías en el lado norte de la RD445;

– fase 3: realización de trabajos en andenes y colocación de las vías en el lado sur de la RD445;

– fase 4: colocación de las vías y demolición de la carretera provisional en la mediana central de la RD445.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

– fase 1: 3 meses y medio, de julio a principios de octubre de 2020;

– fase 2: 2 meses, de octubre a noviembre de 2020;

– fase 3: dos meses y medio, desde diciembre de 2020 hasta mediados de febrero de 2021;

– fase 4: 2 meses, de mediados de febrero a mediados de abril de 2021.

> ¿Qué cambia esto?

Desde octubre, el giro temporal a la izquierda desde la salida de la autopista A6 hacia Viry-Centre estará abierto al tráfico.

Durante la duración de los trabajos, el carril de tráfico se reducirá y la velocidad reglamentaria se reducirá a 30 km/h.

Este trabajo, realizado entre semana y durante el día, puede causar contaminación acústica.