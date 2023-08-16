Las estaciones de tranvía T12

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2019

16 estaciones darán servicio al territorio del tranvía T12. Situados en puntos estratégicos del territorio, estarán en conexión con otros medios de transporte como el autobús, el RER e incluso el TGV.

Su nombre fue elegido por Île-de-France Mobilités en consulta con las autoridades locales. Las estaciones existentes en la línea C del RER mantuvieron sus nombres originales, excepto las recién creadas estaciones Massy-Europe y Champlan.

Su diseño reconocible ha sido diseñado para conectar los diferentes elementos de la estación entre sí (refugios, cajeros automáticos, paneles informativos, etc.). En las estaciones, los pasajeros podrán esperar cómodamente al próximo tranvía.

Además, serán 100% accesibles.