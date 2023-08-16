Noticias de las obras del puente

3 puentes permitirán que el futuro tranvía T12 circule por la autopista A6. Dos de ellos fueron construidos en septiembre de 2019, en Grigny y Ris-Orangis, y actualmente están en desarrollo. El empuje del tercer puente comenzará esta noche en Évry-Courcouronnes, durante un mes (hasta el 10 de julio).

Para la ocasión, puedes encontrar las imágenes del trabajo realizado en el primer trimestre de 2020.

En Grigny, se han instalado las seis vigas que conectan la rampa de acceso al tranvía T12 con el puente.

En Ris-Orangis, los trabajos de hormigón del puente sobre la autopista A6 se llevaron a cabo el 4 de febrero de 2020. La operación, que tuvo lugar en solo 10 horas, de 7 a.m. a 5 p.m., permitió verter 240 m3 de hormigón. La construcción de las rampas que permitirán el acceso al puente del tranvía T12.

En el lado de Évry-Courcouronnes se han ensamblado los cajones metálicos utilizados para la construcción del puente Évry-Courcouronnes. El puente, desplazado del 8 de junio al 10 de julio, permitirá que el tranvía T12 cruce la autopista A6 y continúe su recorrido hasta su terminal.