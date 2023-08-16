3 preguntas para François Durovray, presidente del Departamento de Essonne
Nçois Durovray, presidente del Departamento de Essonne, nos explica cómo el tranvía T12 es beneficioso para los habitantes del departamento, que también financia el proyecto.
- ¿Qué beneficios aportará el tranvía T12 a la región de Essonne?
El proyecto de transporte es esencial porque conecta las dos ciudades más grandes del departamento, Massy y Évry-Courcouronnes, a través de los principales centros de empleo. En total, beneficiará a 40.000 pasajeros al día, que verán cómo mejoran sus vidas diarias. Además, conectará el RER B, C y D y el futuro Grand Paris Express, sin tener que pasar por París.
- ¿Qué otros proyectos de "transporte" apoya el Departamento?
El Departamento de Essonne también apoya la renovación de la estación Juvisy-sur-Ogère, el proyecto T Zen 4, que reemplazará la línea 402 entre Viry-Chatillon y Corbeil-Essonnes, el "anillo" de Les Ulis, la circunvalación de Itteville, así como el proyecto de remodelación "Christ de Saclay". Estos proyectos han sido esperados durante años por la gente de Essonne y finalmente están surgiendo.
- ¿Cuál es la ambición del Departamento en términos de movilidad?
Prestamos mucha atención a la combinación de varios modos de transporte en los trayectos diarios. El Departamento está trabajando en esta dirección
para que la gente de Essonne pueda beneficiarse de una oferta plural: esta es una de las 40 ambiciones formalizadas en su Libro Blanco 2040, para afrontar los grandes retos de los próximos años.