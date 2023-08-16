3 preguntas para François Durovray, presidente del Departamento de Essonne

Nçois Durovray, presidente del Departamento de Essonne, nos explica cómo el tranvía T12 es beneficioso para los habitantes del departamento, que también financia el proyecto.

¿Qué beneficios aportará el tranvía T12 a la región de Essonne?

El proyecto de transporte es esencial porque conecta las dos ciudades más grandes del departamento, Massy y Évry-Courcouronnes, a través de los principales centros de empleo. En total, beneficiará a 40.000 pasajeros al día, que verán cómo mejoran sus vidas diarias. Además, conectará el RER B, C y D y el futuro Grand Paris Express, sin tener que pasar por París.