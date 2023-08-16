Estaciones RER transformadas en estaciones de tranvía T12

Cuando se ponga en marcha, el tranvía T12 sustituirá al RER C entre Épinay-sur-Orge y Massy – Palaiseau. Por ello, este verano se han iniciado trabajos a gran escala en las estaciones de Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy y Petit Vaux, para preparar la llegada del tranvía T12:

las vías se han elevado para que el escalón y el andén estén a la misma altura y que el tranvía sea accesible para todos;

se ha realizado la reparación de la superficie temporal de los andenes;

El equipamiento de la estación ha sido modernizado, con especial atención a la iluminación y los ascensores que permiten el acceso a los andenes.

Estos trabajos tuvieron lugar durante la interrupción del tráfico ferroviario en el periodo de menor necesidad, del 15 de julio al 22 de agosto, entre Juvisy y Massy – Palaiseau.

Seguirán siendo necesarias otras operaciones para equipar las futuras estaciones con refugios para pasajeros, bancos, terminales para la compra de billetes de transporte, un sistema de videoprotección y pantallas informativas para los pasajeros.

Descubre algunas imágenes de la primera fase de trabajos realizados este verano y haz clic aquí para descubrir otros.