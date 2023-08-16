¡L'Atelier-Garage recibe la certificación de Alta Calidad Medioambiental!

Tras varios años de construcción guiados por un fuerte enfoque medioambiental, los equipos de tranvía-tren T12 se complacen en anunciar que el Atelier-Garage ha obtenido la certificación HQE (estándar NF HQE para edificios universitarios)!

Alta Calidad Ambiental pretende limitar al máximo posible el impacto ambiental de una construcción o rehabilitación inmobiliaria. Este es un enfoque voluntario por parte del propietario del proyecto, los arquitectos y las empresas constructoras.

Desde el inicio de la construcción del Taller-Garaje, la SNCF quiso incluir el edificio en esta política de sede central. Para ello, los equipos de tranvía-tren T12 recurrieron a oficinas de diseño medioambiental, así como a un responsable de la sede central, responsable del rendimiento ambiental del proyecto.

En esta ocasión, se valoraron a un nivel muy efectivo varios temas, como:

El tejado verde,

El sistema de recuperación de agua de lluvia,

El revestimiento del garaje está hecho de madera naturalmente sostenible

Y finalmente, la preservación de especies vegetales protegidas alrededor del edificio.

En este periodo de incertidumbre ecológica y crisis climática, fue necesario que la futura línea T12 de tranvía y tren formara parte de una política medioambiental sólida. El sitio está diseñado desde sus primeros pasos para minimizar su huella ecológica.

