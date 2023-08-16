Está ocurriendo cerca de ti: ¡pronto una estación aérea!

En Morsang-sur-Orge, se está construyendo el puente a nivel del RD77.

Los trabajos, realizados de noche y durante la semana, se completarán en octubre de 2020. Por tanto, se tardarán 8 semanas en construir el puente sobre el que se construirá la única estación elevada de la ruta.

Una verdadera hazaña técnica, alcanzará una altura de 6 metros y facilitará considerablemente el desplazamiento de los habitantes de la ciudad y, en particular, de los estudiantes de las escuelas Charles-Péguy y Monge.

Encuéntranos todos los lunes hasta octubre en nuestra página de Facebook para seguir el progreso de la obra.

Y para saber más sobre la construcción de una estación aérea, no dudes en volver a ver este vídeo.