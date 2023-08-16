Se están instalando antenas de radiocomunicación a lo largo de la ruta. Pero, ¿para qué se usarán exactamente?

Estas antenas, llamadas TETRA (Radio Troncalizada Terrestre), proporcionarán la cobertura radiofónica necesaria para la operación y el mantenimiento de la seguridad de la línea tranvía-tren T12.

En términos concretos, harán posible garantizar intercambios de radio entre los maquinistas y el puesto de mando situado en Massy-Palaiseau, localizar los tranvías-trenes en tiempo real y garantizar la gestión de la información de pasajeros en las estaciones.

Para cubrir toda la línea, actualmente se despliegan 6 antenas TETRA a lo largo de los 20 km de recorrido.