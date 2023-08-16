¡La construcción de la nueva estación de Champlan está en marcha!

En febrero de 2022, las obras de construcción de la nueva estación de Champlan entraron en una nueva fase con la construcción de andenes, dos ascensores y un paso subterráneo.

Situada en la intersección de la línea ferroviaria RER C y el Chemin de Chilly, la estación está destinada a apoyar el desarrollo de la ciudad.

Muchas instalaciones están diseñadas para acogerle en las mejores condiciones:

Mejor accesibilidad: andenes en la altura de los trenes, instalación de ascensores, paso subterráneo que facilite el acceso a los andenes

Conexiones creadas: parada para bicicletas con 14 plazas, líneas de autobús cercanas, aparcamiento para conductores

Equipamiento adaptado: estación iluminada y segura, sistema de información visual y auditiva para pasajeros, máquinas expendedoras de billetes

¡Descubre las primeras imágenes de la obra y de la estación final!