Obras en la rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge (enero – febrero de 2020)

En la rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge, se está reiniciando la segunda fase de construcción del muro de contención y requiere volver a clavar pilotes de chapa. Este trabajo será realizado por Île-de-France Mobilités durante los meses de enero y febrero de 2021. Generarán un ruido significativo para los residentes locales, incluso por la noche.

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

El trabajo consiste en clavar tablas de acero (conocidas como "pilotes de lámina") en el suelo mediante pilotes. El objetivo es apoyar el terraplén de la SNCF para permitir la construcción de las estructuras que acomodarán el andén del tranvía.

> ¿Cuándo se realiza el trabajo?

Este trabajo, que es técnicamente muy complejo, requiere que los trenes sean interrumpidos por razones de seguridad. Se celebran los fines de semana y por la noche durante los periodos de interrupciones temporales del tráfico concedidas por la SNCF.

El trabajo comienza el viernes a medianoche y termina el lunes a las 5 de la mañana.

> Trabajo preparatorio:

de viernes 8 a lunes 11 de enero

> Trabajo de trilla:

de viernes 15 a lunes 18 de enero

de viernes 22 a lunes 25 de enero

Viernes 5 de febrero al lunes 8 de febrero

del viernes 19 al lunes 22 de febrero (fin de semana de reserva que se utilizará según el avance de las obras)

También se realizarán trabajos de trilla desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de enero (de 8 a.m. a 5 p.m.) en una zona que no afecte al tráfico ferroviario.

> ¿Qué cambia esto?

El método de trilla provoca un ruido considerable para los residentes locales, incluso por la noche.

Durante el periodo de trabajo, el tráfico se verá interrumpido en la Rue des Rossays, pero se garantizará el acceso para todos los residentes.

Como los trabajos de fin de semana tendrán lugar durante las interrupciones del tráfico ferroviario, el RER C no circulará durante los fines de semana de trabajo.

La SNCF informará a los pasajeros para preparar sus viajes lo mejor posible.

Pedimos disculpas por las molestias y ten la seguridad de que estamos comprometidos a minimizar las interrupciones en tu vida diaria. Te agradecemos tu comprensión.