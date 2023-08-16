Obras civiles en la estación de Champlan (febrero de 2022)

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte de la creación de la estación de Champlan (en la intersección de la línea ferroviaria RER C y el Chemin de Chilly), se construirán andenes, dos ascensores y un paso subterráneo.

¿Cuándo tendrán lugar?

Las obras en el paso subterráneo se llevarán a cabo de forma continua desde la medianoche del viernes 25 de febrero hasta el lunes 28 de febrero a las 5:00 a.m.

¿Cuáles serán las consecuencias?

Del 17 de enero al 22 de febrero

El tráfico se reducirá a una media calzada con tráfico alterno en el Chemin de Chilly desde la Rue de l'Orme Saint-Germain.

Estará prohibido aparcar en este tramo de la carretera.

Desde el 22 de febrero por un periodo de un mes

El tráfico estará prohibido en el mismo tramo de la carretera, así como en parte del Impasse des Belles Fontaines (excepto para residentes locales, servicios de emergencia, policía, gendarmería y vehículos municipales). También se prohibirá el aparcamiento.