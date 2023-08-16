La construcción de la estación Massy-Europe avanza

Entre las estaciones Massy-Palaiseau y Longjumeau, se han creado dos nuevas estaciones para satisfacer tus necesidades de viaje.

Entre ellas, la estación Massy-Europe situada cerca del parque empresarial del mismo nombre.

Las obras de construcción de la estación están en marcha.

Ya se han dado varios pasos importantes:

– La construcción del puente bajo las vías del tren en la Rue Migaux

– Trabajo de saneamiento

– La construcción de la rampa de acceso dedicada a las personas con movilidad reducida (PRM)

Para finales de 2021, los siguientes proyectos estarán finalizados:

– Construcción de los muelles

– Instalación de bordillos

– Revegetación y siembra del terraplén adyacente

– Conexión eléctrica

¡Descubre la obra en fotos!