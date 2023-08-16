La construcción de la estación Massy-Europe avanza
Entre las estaciones Massy-Palaiseau y Longjumeau, se han creado dos nuevas estaciones para satisfacer tus necesidades de viaje.
Entre ellas, la estación Massy-Europe situada cerca del parque empresarial del mismo nombre.
Las obras de construcción de la estación están en marcha.
Ya se han dado varios pasos importantes:
– La construcción del puente bajo las vías del tren en la Rue Migaux
– Trabajo de saneamiento
– La construcción de la rampa de acceso dedicada a las personas con movilidad reducida (PRM)
Para finales de 2021, los siguientes proyectos estarán finalizados:
– Construcción de los muelles
– Instalación de bordillos
– Revegetación y siembra del terraplén adyacente
– Conexión eléctrica
¡Descubre la obra en fotos!