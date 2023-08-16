Épinay-sur-Orge: construyendo un centro de intercambio multimodal

Se construirán 400 plazas de aparcamiento, 1 estación de autobuses, 1 estación de tranvía y conexiones peatonales con el RER C y el distrito de Grand Vaux en el emplazamiento del futuro centro de intercambio multimodal en Épinay-sur-Orge. La estación actual está siendo transformada para ofrecer a los usuarios interconexiones entre diferentes medios de transporte. Así, se harán conexiones rápidas entre la estación de tranvía T12, la futura estación de autobuses, el RD257 y el RER C.

El acceso a este centro de viajes será facilitado para todos: los habitantes de Épinay-sur-Orge y Savigny-sur-Orge, los usuarios del transporte público, peatones, ciclistas y automovilistas.