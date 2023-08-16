Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019

Cierre nocturno de la autopista A6 desde el lunes 1 de abril hasta el viernes 5 de abril de 21:30 a 17:00 en ambos sentidos.

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

– Habilitar el mantenimiento de las vías

– Modificar las marcas de trabajo ya existentes entre Wissous y Lisses.

> ¿Qué cambia esto?

Las rutas alternativas habituales están planificadas a través de la RN 104, la A10 o la RN7 (ver mapa al reverso).

Te aseguramos nuestro deseo de reducir al máximo las interrupciones en tus viajes y te agradecemos tu comprensión.