Cierre nocturno de la autopista A6 (septiembre de 2019)

Fecha de publicación: 1 de agosto de 2019

Cierre nocturno de la autopista A6 entre Wissous y Lisses

> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Lanzamiento e instalación de los puentes Grigny y Ris-Orangis que permitirán que el tranvía T12 cruce la autopista.

> ¿Cuándo se llevará a cabo el cierre?
La autopista A6 estará cerrada por la noche desde el lunes 2 de septiembre hasta el viernes 4 de octubre.
Los cierres solo se realizarán entre semana, desde el lunes por la tarde hasta el viernes por la mañana, de 21:30 a 5:00.

> ¿Qué cambia esto?
Las rutas alternativas habituales están planificadas a través de la RN 104, la A10 o la RN7 (ver mapa al reverso).

Te aseguramos nuestro deseo de reducir al máximo las interrupciones en tus viajes y te agradecemos tu comprensión.

