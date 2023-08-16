¡La construcción del tranvía T12 se ha reanudado!

La crisis sanitaria ha obligado a Île-de-France Mobilités, SNCF y sus socios a revisar la planificación de las obras. Desde el 27 de abril, la reanudación de la plaza de tranvías T12 se llevó a cabo gradualmente con reducción de personal y en estricta conformidad con las medidas sanitarias vigentes. Hoy en día, los equipos de tranvía T12 tienen que superar desafíos técnicos reales en muchos puntos del recorrido.

En Épinay-sur-Orge y Savigny-sur-Orge han comenzado trabajos a gran escala

En Épinay-sur-Orge y Savigny-sur-Orge, en mayo se dio inicio de grandes obras técnicamente complejas para preparar la llegada del tranvía T12. Île-de-France Mobilités y SNCF, copropietarios de este proyecto a gran escala, están uniendo este trabajo para reducir al máximo el impacto en el bienestar de los habitantes. Las obras se realizaron cerca de las vías del tren y en un entorno urbano con un acceso muy limitado. Por la seguridad de todos, debían realizarse durante las interrupciones del tráfico ferroviario, que se programaban con mucha antelación.

Al sur del centro multimodal de Épinay-sur-Orge, la SNCF ha creado un puente ferroviario que permitirá que el tranvía T12 pase por debajo de las vías del RER C. Desde 2019, la estructura del puente ferroviario está en construcción en el aparcamiento de la estación del RER. Se desplazó entre el jueves 21 y el sábado 23 de mayo, durante una interrupción del tráfico ferroviario. En solo 3 días, esta operación de "punzón" permitió desmontar las vías del RER C, excavar el terraplén, derribar el puente ferroviario hasta su ubicación final y reinstalar las vías. Finalmente, el puente ferroviario permitirá que el tranvía T12 pase por debajo de las vías C del RER. También se desarrollarán carriles dedicados a autobuses y bicicletas.

Haz clic aquí para saber cómo se construye un puente ferroviario

En el nivel del Chemin des Tourelles, en Épinay-sur-Orge, y en la Rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge, Île-de-France Mobilités ha realizado trabajos para crear un soporte temporal, consolidando el terraplén de las vías del tren a lo largo de la Rue des Rossays. De hecho, el futuro tranvía T12 circulará por la rue des Rossays, que es una calle relativamente estrecha por la que ya circula el RER C. Por tanto, es necesario liberar suficiente espacio para que el tranvía circule desplazando una de las dos vías del tren. La consolidación del terraplén es necesaria para construir las estructuras que alojarán el andén del tranvía T12. Para crear los soportes temporales, se clavaron tablas de acero (las llamadas "pilotes de chapa") usando un método conocido como "pilote".

Se realizaron tres fines de semana de trabajo: del 8 al 10 de mayo, principalmente en el lado de Épinay-sur-Orge (chemin des Tourelles), del 21 al 24 de mayo y del 30 de mayo al 1 de junio, principalmente en el lado de Savigny-sur-Orge (rue des Rossays).

En Évry-Courcouronnes, se está preparando el avance del puente sobre la autopista A6 y comienzan las obras en el centro de la ciudad

En Évry-Courcouronnes, los trabajos preparatorios para la construcción del puente sobre la autopista A6 se reanudaron a finales de abril. Tras los puentes Grigny y Ris-Oranguís, inaugurados el pasado septiembre, este será el tercer puente que se empuje sobre la autopista. La construcción de estos 3 puentes es un proyecto a gran escala que requiere la coordinación de muchos intérpretes y requiere técnica y precisión al milímetro. La ampliación de esta estructura tendrá lugar del 8 de junio al 10 de julio y requerirá el cierre de la autopista A6 y la N104 por la noche, durante la semana.

Haz clic aquí para saber más sobre el empuje de los puentes Grigny y Ris-Orangis

En el centro de Évry-Courcouronnes, en la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand, también han comenzado las obras de implementación del tranvía T12. Está en marcha una primera fase de trabajos preparatorios (retirada del mobiliario urbano, instalación de semáforos temporales, etc.). En junio, comenzarán las obras de las calles y aceras, inicialmente en el lado sur de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand. Desde otoño de 2020, y durante aproximadamente un año, una tercera y última fase permitirá realizar los trabajos en el lado norte, incluyendo la construcción del andén del tranvía T12, la construcción de la estación y la colocación de las vías...

En Morsang-sur-Orge, Grigny y Ris-Orangis, se reanuda la construcción de rampas

En Morsang-sur-Orge, las obras de rampas (conocidas como "pilares") se reanudaron el 18 de mayo, a lo largo del Parc du Séminaire. Permitirán que el tranvía T12 acceda a la estación elevada Parc du Château. También se han podido reanudar los trabajos preparatorios para la construcción de la estación.

En Grigny y Ris-Orangis, se han reiniciado las obras de las rampas a ambos lados de cada uno de los puentes sobre la autopista A6, así como los trabajos de desarrollo de estos puentes.