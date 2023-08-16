Circulación en bicicleta por el tranvía T12

Además de ampliar la oferta de transporte público en la zona, el tranvía T12 contribuye al respeto por el medio ambiente fomentando el tráfico suave.

A lo largo del recorrido, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, se crearán carriles blandos: ciclistas y peatones podrán circular con total seguridad. En cada estación se instalarán aparcabicicletas. En Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (estación Amédée Gordini) y Évry-Courcouronnes, el desarrollo se completará con taquillas seguras para bicicletas llamadas Véligo. De este modo, todos podrán continuar su viaje en tranvía, a pie o en bicicleta en buenas condiciones.

¿LO SABÍAS?

Île-de-France Mobilités persigue su objetivo de añadir 50.000 plazas adicionales para bicicletas para 2025.

