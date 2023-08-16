El tranvía T12: el requisito de accesibilidad

Como propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités y SNCF están asumiendo compromisos en la construcción del tranvía T12: se implementan medidas medioambientales pero también accesibilidad al tranvía para todos.

Para garantizar que todos puedan acceder al tranvía sin dificultad, la vía del tren se elevará para que el escalón y el andén estén a la misma altura. Esto también se aplica a las vías del RER, cuyos andenes serán remodelados.

Las estaciones situadas entre Massy-Palaiseau y Petit-Vaux, así como la estación elevada Morsang-sur-Orge, estarán equipadas con ascensores para facilitar el acceso a los andenes.

En cuanto a las otras estaciones, estarán situadas a nivel de calle para facilitar la entrada y salida.

Además, los anuncios visuales y de audio informarán a todos los usuarios.

¿Lo sabías?

El tranvía T12 también será accesible para ciclistas que deseen dejar sus bicicletas para continuar su viaje: se instalarán instalaciones de recepción para bicicletas en cada estación. En Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (Amédée

Gordini) y Évry-Courcouronnes, el desarrollo será completado por Île-de-France Mobilité Bicycle Parking.

El tranvía T12 es:

Se crearon 6,5 km de carriles blandos (peatonales para bicicletas)

12 asientos PRM por tren

Se crearon casi 250 plazas para bicicletas

2 carritos posibles por tren