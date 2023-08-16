El tranvía T12 lo más cerca posible de los estudiantes de secundaria

Gimmy y Patrice, los agentes locales, hicieron un recorrido por el emplazamiento del tranvía T12 a los estudiantes del instituto Charles Péguy situado en Morsang-sur-Orge y a Jean Lurçat situado en Ris Orangis, dos localidades atravesadas por el tranvía T12.

En total, 130 estudiantes de 3º de primaria pudieron explorar las sombras del proyecto, descubrir los trabajos en la web y hacer todas sus preguntas.

¡Un vistazo atrás a estos días llenos de aprendizajes!