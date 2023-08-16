El tranvía T12 contribuye a la protección del medio ambiente
Publicado el
Las intervenciones comenzarán en el centro de ocio Port-aux-Cerises en Draveil. Se implementarán medidas para compensar los impactos residuales del tranvía T12 sobre los hábitats naturales y las especies protegidas.
Estas medidas afectan a dos parcelas del centro de ocio: Port Courcel y Les Mousseaux.
Las medidas implementadas en la parcela de Port Courcel (zonas boscosas, praderas y árboles):
Zonas boscosas:
– regeneración espontánea de la vegetación;
– creación de aberturas y aclaramientos (menos arces y sicomoros), diversificación de la tribuna;
– trabajo de limpieza.
Praderas y árboles:
– preparación del suelo, lucha contra especies invasoras y revegetación;
– regeneración espontánea de la vegetación.
Estas medidas permitirán mejorar la capacidad de recepción del sitio para:
• aves del bosque (alimentándose y anidando);
• murciélagos (alimentándose y refugiándose en árboles);
• la ardilla roja;
• aves de ambientes semiabiertos a abiertos;
• reptiles.
Las medidas implementadas en la parcela de Mousseaux (praderas, árboles y ambientes acuáticos):
– instalación de nidos para acomodar la lavandera y el martín pescador;
– creación de un cañalero;
– creación de un prado diversificado;
– creación de sitios de anidación para el somormujo común;
– Establecimiento de plantas helófitas en la orilla.
Estas medidas permitirán mejorar la capacidad de recepción del sitio para:
• la anidación de juncos (especialmente el somormujo de cresta grande);
• la anidación del martín pescador y la lavandera;
• la dieta de la garza real y de las grandes Comedias.