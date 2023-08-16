El tranvía T12 contribuye a la protección del medio ambiente

Las intervenciones comenzarán en el centro de ocio Port-aux-Cerises en Draveil. Se implementarán medidas para compensar los impactos residuales del tranvía T12 sobre los hábitats naturales y las especies protegidas.

Estas medidas afectan a dos parcelas del centro de ocio: Port Courcel y Les Mousseaux.

Las medidas implementadas en la parcela de Port Courcel (zonas boscosas, praderas y árboles):

Zonas boscosas:

– regeneración espontánea de la vegetación;

– creación de aberturas y aclaramientos (menos arces y sicomoros), diversificación de la tribuna;

– trabajo de limpieza.

Praderas y árboles:

– preparación del suelo, lucha contra especies invasoras y revegetación;

– regeneración espontánea de la vegetación.