El tranvía-tren T12 en imágenes: ¡descubre el progreso del proyecto!

Las obras del tranvía T12 avanzan a buen ritmo. Durante el verano de 2022, los equipos permanecieron movilizados para continuar las operaciones en curso. Veamos el progreso del trabajo por sector:

PARTE FERROVIARIA DE LA RUTA

En el tramo ferroviario, entre Massy-Palaiseau y Épinay-sur-Orge, el trabajo consiste en adaptar la red ferroviaria existente a la llegada del tranvía-tren T12:

La adaptación de estaciones existentes para transformarlas en estaciones de tranvía

En este contexto, se está instalando el equipo de señalización del tranvía-tren. El final de estos trabajos está previsto para septiembre de 2022. Las pruebas dinámicas tendrán lugar en otoño.

Al mismo tiempo, desde junio de 2022, también ha comenzado el desarrollo de las emisoras.

La construcción de dos nuevas estaciones

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas estaciones que no forman parte de las actuales estaciones RER C: la estación Massy Europe y la estación Champlan. Las obras continúan.

Épinay-sur-Orge

En la estación del RER de Épinay-sur-Orge, comenzarán en otoño las obras para ampliar los andenes C del RER y facilitar la conexión con el tranvía-tren T12, dentro del centro de intercambios multimodal.

ZONA URBANA

En la parte urbana entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, la obra pretende insertar el tranvía en la ciudad.

Épinay-sur-Orge/Savigny-sur-Orge

Actualmente, las obras de construcción están muy activas en estas ciudades. Las obras para tender las vías continúan en Epinay-sur-Orge y avanzan gradualmente hasta la rue des Rossays (Savigny-sur-Orge). Se espera que las operaciones continúen hasta finales de 2022.

Morsang-sur-Orge

En el Parque del Séminaire, las operaciones relacionadas con la compensación hidráulica del tranvía-tren T12 están previstas para el otoño de 2022. Su objetivo es promover la integración del tranvía en el paisaje preservando al mismo tiempo el patrimonio vegetal del lugar.

La construcción de la estructura de la estación Parc du Château comenzará este otoño.

A lo largo de la A6, tras la construcción del muro de contención entre la estación Parc du Château y Viry-Chatillon, se ha completado la construcción del andén por el que circulará el tranvía. La posterior colocación de las vías se completará en otoño.

Viry-Châtillon

Las vías del tranvía ya están terminadas y los jardines y los caminos para ciclistas y peatones.

Las obras de construcción de la estación Amédée Gordini se llevaron a cabo este verano y las de la estación Coteaux de l'Orge se completarán este otoño.

Grigny

Todo el trabajo para integrar y desarrollar el tranvía se ha completado en Grigny. Las obras de construcción de la estructura de la estación Ferme Neuve tuvieron lugar este verano. A continuación, se realizará una última fase de plantación entre el puente sobre la A6 y la estación.

Ris-Oranguís

La mayor parte del trabajo se ha completado en Ris-Orangis.

La instalación del mobiliario urbano para la estación Bois de Saint-Eutrope tendrá lugar a finales de año.

Évry-Courcouronnes

En Évry-Courcouronnes, la instalación del mobiliario para las estaciones del Tratado de Roma, Bois Briard y Évry-Courcouronnes comenzará en otoño.

Las demás operaciones relacionadas con la inserción del tranvía y el desarrollo a lo largo de las vías se han completado durante varios meses.

En general, en la parte urbana, los principales pasos que se avecinan concernen el fin de la colocación de las vías en la parte norte entre Morsang-sur-Orge y Épinay-sur-Orge y el desarrollo de todas las estaciones que tendrá lugar en los próximos meses, así como el desarrollo de todas las estaciones. A continuación, se desenrollará e instalará los cables necesarios para transportar el suministro eléctrico al tranvía T12.

La obra principal de construcción se está eliminando gradualmente y será sustituida por obras de capital. El siguiente paso, en 2023, será realizar pruebas del tranvía.