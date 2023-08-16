Las cuencas de retención de agua se diseñaron siguiendo el trazado del tranvía T12
El tratamiento y la gestión del agua son hoy en día un tema importante. Desde 2021, como parte de la construcción del tranvía-tren T12, se han creado 7 cuencas de retención de agua.
Estas cuencas subterráneas o al aire libre cumplen varias funciones, esenciales para la gestión de las aguas pluviales en zonas urbanas:
- Almacenar agua temporalmente para evitar inundaciones río abajo,
- Limitar el agua de escorrentía recogiendo agua del andén, los brazos de tranvía-tren y la estación de autobuses.