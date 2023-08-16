Tranvía

Las cuencas de retención de agua se diseñaron siguiendo el trazado del tranvía T12

El tratamiento y la gestión del agua son hoy en día un tema importante. Desde 2021, como parte de la construcción del tranvía-tren T12, se han creado 7 cuencas de retención de agua.

Estas cuencas subterráneas o al aire libre cumplen varias funciones, esenciales para la gestión de las aguas pluviales en zonas urbanas:

  • Almacenar agua temporalmente para evitar inundaciones río abajo,
  • Limitar el agua de escorrentía recogiendo agua del andén, los brazos de tranvía-tren y la estación de autobuses.
Cuenca de retención de agua al aire libre en Epinay-sur-Orge
Cuenca subterránea de retención de agua en Epinay-sur-Orge
Cuenca de retención de agua al aire libre en Ris-Orangis