La construcción de la estación aérea de Morsang-sur-Orge en 2 minutos exactos

6 metros es la altura a la que culminará la futura estación aérea del Parc du Château en Morsang-sur-Orge. Una verdadera hazaña técnica, será la única estación elevada de la ruta, que estará parcialmente situada en el puente sobre la RD77.

Desde 2018, los equipos han estado trabajando intensamente en la construcción de la estación. Su estructura está ahora completa. El siguiente paso es la colocación de las vías del futuro tranvía, que comenzará en otoño de 2021.

Haz clic para descubrir las etapas de su construcción en vídeo

Figuras clave:

– una estación de 6 metros de altura

– una rampa de acceso de 1200 metros de longitud

– 220 pilotes y 100 toneladas de refuerzo que componen los cimientos

– 9000 m3 de hormigón

– 3800 m² de revestimiento mineral gabio