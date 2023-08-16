Las pruebas dinámicas del tranvía-tren continúan en la red ferroviaria

Las pruebas estáticas han sido completadas. Se ha validado el funcionamiento y el cumplimiento de la infraestructura y el equipo.

Los trenes pueden entrar en la fase de pruebas dinámicas en la red ferroviaria desde Massy Palaiseau hasta Petit-Vaux. Por tu seguridad, no está permitido el embarque. Se mostrarán señalización en los trenes.

Esta fase de prueba dinámica tiene como objetivo comprobar el suministro eléctrico del tranvía-tren, el sistema de frenos, pero también la correcta integración del tranvía-tren en las estaciones, el buen funcionamiento de los pasos a nivel y la señalización luminosa.

Las pruebas dinámicas se realizan de forma gradual con una primera fase de tráfico a baja velocidad y solo en ciertas partes de la línea. El aumento de velocidad será gradual hasta alcanzar las velocidades máximas autorizadas. A medida que avancen las pruebas, entrarán en servicio trenes adicionales en toda la línea.